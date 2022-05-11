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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu DEAŞ'la mücadele toplantısı için Fas'ta

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu DEAŞ’la mücadele toplantısı için Fas’ta

Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi diplomasi ayağıyla da devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas bürokratlarla biraraya gelmek içn Marakeş'e gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Fas'a geldi.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Marakeş'teyiz" ifadelerini kullandı.

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