Son Dakika | İstanbul’da korkunç olay! Tramvay İETT otobüsüne çarptı

Haseki Durağı'nda yolcu indirdikten sonra normal hızında gidiyordu. Bu sırada dört yolda otobüse vurdu. Ondan sonra otobüsü sürükledi. Tramvayı kullanan isim İETT şoförünün kırmızı ışığı ihlal ettiğini söyledi.

Tramvay çok hızlı gitmiyordu. Biz arka taraftaydık hemen indik ve baktık. Otobüs sürüklenmişti.