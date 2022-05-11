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Son Dakika | İstanbul'da korkunç olay! Tramvay İETT otobüsüne çarptı

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Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Son Dakika | İstanbul’da korkunç olay! Tramvay İETT otobüsüne çarptı

Son dakika haberi... Fatih'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş facianın yaşandığı bölgeden son bilgileri aktardı.

İstanbul Fatih'te raylı yola giren İETT otobüsü Aksaray yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı.

Haseki Durağı yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

İlk belirlemelere göre, 6 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Fındıkzade istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Mehmet Karataş'ın canlı yayında aktardıkları:
Yaralılar ilk müdahale kazanın olduğu noktada yapıldı. Yaralılar buradan yakın hastanelere götürüldü. Tramvay otobüse tam orta kısımdan vurmuş. Yaralılar otobüsten çıkarıldı. Otobüs yapılan incelemelerin ardından buradan çekildi.

Otobüsün diğer tarafındaki camları bile kırılmış durumda. Tramvayın ön kısmı otobüsün yan tarafına çarpmış. Sürüklenme esnasında otobüs hasar aldı.

A Haber mikrofonlarına konuşan Bilal Tanrıverdi isimli vatandaş şunları söyledi:

Haseki Durağı'nda yolcu indirdikten sonra normal hızında gidiyordu. Bu sırada dört yolda otobüse vurdu. Ondan sonra otobüsü sürükledi. Tramvayı kullanan isim İETT şoförünün kırmızı ışığı ihlal ettiğini söyledi.

Tramvay çok hızlı gitmiyordu. Biz arka taraftaydık hemen indik ve baktık. Otobüs sürüklenmişti.

Tramvay ve İETT otobüsünün kaza anı TRAMVAY VE İETT OTOBÜSÜNÜN KAZA ANI

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