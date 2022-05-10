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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine asılsız iddia! Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını görmezden geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yine asılsız iddia! Başkan Erdoğan’ın BM konuşmasını görmezden geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Suriyeli mülteciler konusuna geniş yer ayırdı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getiremediği iddia etti. Ancak geçtiğimiz yıl BM kürsüsünden uluslararası topluma göç resti çeken Başkan Erdoğan'dan başkası değildi.

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