Son dakika... İçişleri Bakanlığından flaş genelge! Müzik yayın saatleri yeniden belirlendi

✓ Halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabileceği,

✓ Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılmasının mümkün olmadığı,

✓ Az Hassas Kullanım Alanlarındaki (idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24:00-07:00 saatleri arasında müzik yayını yapılamayacağı,

✓ Hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise; canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabileceği, hatırlatıldı.