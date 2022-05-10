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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 10 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 10 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları

Son dakika... Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüsü (Kovid-19) tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. İşte 10 Mayıs 2022 Salı vaka ve vefat sayıları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Son 24 saatte 134 bin 646 Kovid-19 testi yapıldı, 1858 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 1511 oldu.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (10 MAYIS)

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 576 bin 861 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

09 MAYIS

8 MAYIS

07 MAYIS

06 MAYIS

05 MAYIS

04 MAYIS

03 MAYIS

02 MAYIS

01 MAYIS

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