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Van’da terör operasyonu: 2 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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Van’da terör operasyonu: 2 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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