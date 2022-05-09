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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek açıklaması

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Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek konulu VI. Brüksel Konferansı hakkında açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Anılan Konferans’ta ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyet temsil edecektir." denildi.

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