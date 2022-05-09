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Son dakika: Türk askeri teröristlere nefes aldırmıyor! 3 bölgede 12 PKK'lı terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Son dakika: Türk askeri teröristlere nefes aldırmıyor! 3 bölgede 12 PKK’lı terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

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