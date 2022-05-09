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Meteoroloji'den son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı! Hangi illere yağmur yağacak? İşte 5 günlük hava durumu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Meteoroloji’den son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı! Hangi illere yağmur yağacak? İşte 5 günlük hava durumu

Sağanak yağışların birçok ile geri döneceği açıklandı. Mayıs ayının 2. haftasında yurdun büyük bir bölümü soğuk havanın etkisine girecek. Gök gürültülü ve yağışlı günler beklenen illerde yaşayan milyonlarca vatandaş uyarıldı. Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı belirtilirken, Karadeniz ve Marmara'da soğuk havalar etkili olacak. Peki hangi illere yağmur yağacak? İşte Meteoroloji'nin açıkladığı 5 günlük hava durumu...

Mayıs ayının ortasına gelinmesiyle beklenen sıcak havalar bir süre daha hasretle beklenecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Yurdun belli bir bölümünde sağanak yağış beklenirken bazı kesimlerinde ise hava sıcaklığının artması bekleniyor. Yayınlanan raporda hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı ifade edildi.

NERELERDE YAĞMUR VAR?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

O BÖLGEDE SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklıklarının güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

İŞTE BÖLGELERDEN HAVA DURUMLARI

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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