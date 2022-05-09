Çin’de gökyüzü neden kırmızı oldu? Gökyüzü neden kırmızı olur? Meteoroloji’den son dakika açıklaması

Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Çin'in Zhongshan Adaları Bölgesinde Zhoushan Şehri'nde bu gece kırmızı gökyüzü görüldü. Dünyayı hayrete düşüren kırmızı gökyüzü olayının ardından bazı sorular gündeme geldi. Çin halkının büyük panik yaşadığı kırmızı gökyüzü olayının ardından dünya genelinde olayın nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Gökyüzü neden kırmızı olur? İşte kırmızı gökyüzü hakkında merak edilenler...

KIRMIZI GÖKYÜZÜ NEDEN OLUR?

Çin'deki kırmızı gökyüzü olayı büyük panik yarattı. Bu olayın ardından gökyüzünün neden kırmızı olduğu merak edilmeye başlandı. Söz konusu gökyüzü olayının ardından resmi açıklama geldi.