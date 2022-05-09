Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Gökyüzü neden kırmızı olur? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Çin'de meydana gelen kırmızı gökyüzü olayının ardından gökyüzünün neden kırmızı olduğu araştırılıyor. Meteoroloji'den kırmızı gökyüzü olayı hakkında son dakika açıklaması geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Gökyüzü neden kırmızı olur? İşte haberin detayları...
Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Çin'in Zhongshan Adaları Bölgesinde Zhoushan Şehri'nde bu gece kırmızı gökyüzü görüldü. Dünyayı hayrete düşüren kırmızı gökyüzü olayının ardından bazı sorular gündeme geldi. Çin halkının büyük panik yaşadığı kırmızı gökyüzü olayının ardından dünya genelinde olayın nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Gökyüzü neden kırmızı olur? İşte kırmızı gökyüzü hakkında merak edilenler...
KIRMIZI GÖKYÜZÜ NEDEN OLUR?
Çin'deki kırmızı gökyüzü olayı büyük panik yarattı. Bu olayın ardından gökyüzünün neden kırmızı olduğu merak edilmeye başlandı. Söz konusu gökyüzü olayının ardından resmi açıklama geldi.
WUHAN'DAKİ BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI: GÜNEŞ AKTİVİTELERİ SAKİN
Wuhan'daki Çin Yerbilimleri Üniversitesi'nin uzay fiziği araştırma ekibinden bir uzman, ülke basınına Güneş ve jeomanyetik aktivitenin sakin olduğunu ve gözlem kayıtlarına göre Güneş aktivitesinde önemli bir anormallik olmadığını söyledi. Jeomanyetik ve güneş aktivitesi Zhoushan'da gökyüzünü kırmızıya çevirdi.
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- Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Gökyüzü neden kırmızı olur? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
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