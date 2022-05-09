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Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? 9 Mayıs Kabine kararları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? 9 Mayıs Kabine kararları...

Kabine Toplantısı bitti mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde yarın toplanacak. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler yer alacak. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? 9 Mayıs Kabine kararları...

Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? 9 Mayıs Kabine kararları...

MİLYONLARIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA: MASADA 4 ÖNEMLİ BAŞLIK VAR!

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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