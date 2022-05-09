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MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Mil Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını ve toplam 185,7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

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