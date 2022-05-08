SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | 8 Mayıs 2022 vaka - vefat - aşılama rakamları
Son dakika... Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin son 24 saatlik (8 Mayıs 2022) günlük vaka - vefat - aşılama rakamlarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 1480 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 1480 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1526 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 542 bin 401 doza yükseldi.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (8 MAYIS)
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
7 MAYIS
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