Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu. Videoda, Başkan Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğraflar yer aldı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği, sözleri Sadri'ye ait "Hoşça Kal Anne" şiirinin yer aldığı videoyu da paylaştı.
Videoda, Başkan Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğraflar yer aldı.
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