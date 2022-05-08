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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Anneler Günü’ne özel paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Anneler Günü’ne özel paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Anneler Günü’nü kutladı. Paylaşımda, “Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, her Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Kahraman Türk askerlerinin anneleri ile birlikte olan fotoğraflarının ve operasyonlara ait görüntülerin yer aldığı video, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Paylaşımda, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz" ifadelerine yer verildi.

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