Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Anneler Günü’ne özel paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Anneler Günü’nü kutladı. Paylaşımda, “Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz” ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, her Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Kahraman Türk askerlerinin anneleri ile birlikte olan fotoğraflarının ve operasyonlara ait görüntülerin yer aldığı video, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.
Paylaşımda, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz" ifadelerine yer verildi.
Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz. #MSB #AnnelerGünü pic.twitter.com/KoTUM38axY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2022
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Diyanet takvimi!
- LGS kaç gün kaldı? 2022 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise sınavı ne zaman yapılacak?
- Okulların yaz tatili ne zaman? 2022 karne tatili ne zaman başlayacak? 2. dönem okullar ne zaman kapanacak?
- dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?
- Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!
- Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri
- Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 BJK FB derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi istatistikleri
- MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?
- ASDEP mülakat sonuçları sorgulama: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı
- Green Card 2022 sonuçları açıklanıyor... 7 Mayıs Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm detaylar
- Bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Mayıs Cumartesi ve Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu
- Düzce deprem son dakika: En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...