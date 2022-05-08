Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Anneler Günü’ne özel paylaşım

Paylaşımda, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz" ifadelerine yer verildi.

Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz. #MSB #AnnelerGünü pic.twitter.com/KoTUM38axY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2022