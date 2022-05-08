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Son dakika: Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'e seslendi

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Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik’e seslendi

Son dakika haberi... Hatay'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Mehmetçik'e seslenen Başkan Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi." dedi.

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