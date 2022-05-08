MEB SON DAKİKA: Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav tarihi açıklandı mı 2022?
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde yer alan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Bakan Özer, ‘14 Şubat 2022 yılında 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav tarihi açıklandı mı 2022?
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav tarihi açıklandı mı 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı hakkında bilgi verdi. Bakan Özer, 'Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav tarihi açıklandı mı 2022?
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Henüz uzman öğretmenlik sınav tarihi açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Özer, "7 bin 354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. Cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:
Bir eğitim sisteminin öğretmeni kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Bunu bir basamak daha yukarıya taşıyoruz. Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Onun için bu dönemde nasıl okul öncesi ve mesleki eğitime ağırlık verdiysek üçüncü ağırlık verdiğimiz en kritik alan öğretmenlerimizin kişisel gelişimleri ve girişimleri. Bakın yıllardan beri hayal edilen 60 yıldan beri, 7. Milli Eğitim Şurası'ndan itibaren sürekli dile getirilen öğretmenlere has bir kanunun olması Allah'a şükür bize nasip oldu. 14 Şubat 2022 yılında 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Tüm STK'lardan, tüm eğitim paydaşlarından görüşler aldık. İnşallah cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi.
Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili bütçeyi 35 kat arttırıldıklarını belirten Bakan Özer, "2021 yılında öğretmenlerin mesleki gelişimi için kullanılan bütçe 8 milyondu. 2022 yılında 282 milyona çıkarttık bu bütçeyi, bunun 210 milyonunu sadece okullarda kullanacağız. Ben inanıyorum ki siz bu okul temelli mesleki gelişim eğitimlerini aktif olarak katılacaksanız, o 282 milyon çok hızlı bitecek. Biz bunu 500 milyonlara çıkartacağız, 1 milyarlara çıkartacağız" dedi.
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- MEB SON DAKİKA: Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav tarihi açıklandı mı 2022?
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