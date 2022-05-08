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Gören emniyeti aradı: Manisa’da patlamamış el bombası bulundu!

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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Gören emniyeti aradı: Manisa’da patlamamış el bombası bulundu!

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, vatandaşlar ormanlık alanda patlamamış bir el bombasına rastladı. İmha edilecek bombanın Milli Mücadele dönemine ait olduğu tespit edildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık arazide vatandaşlar patlamamış el bombası buldu.

GÖREN EMNİYETİ ARADI

İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi Acısı mevkisindeki ormanlık alanda metal bir cisim gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

PATLAMAMIŞ EL BOMBASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, metal cismin Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası olduğu tespit edildi.

İMHA EDİLECEK

Menşei belli olmayan el bombasının Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli tarafından imha edileceği öğrenildi.

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