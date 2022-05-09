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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında son dakika açıklamaları

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Giriş: 09.05.2022 20:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin son dakika açıklamlaarında bulundu. Başkan Erdoğan, Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştirileceğinin altını çizdi. Alım gücünü yükselteceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan "Hayat pahalılığının yarattığı sıkıntıların farkındayız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli pasaportun ağustos ayında kullanıma gireceğini söyleyen Başkan Erdoğan, mülteciler konusunda yaşanan tartışmalara da değindi. Erdoğan "Bay Kemal biz Suriye'ye göndereceğiz diyor. Bunları yapamayacaksınız, bunları yapmaya hiç kimsenin de gücü yetmez. Zira biz ensar kültürüyle yetiştik." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrasında son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında son dakika açıklamaları
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