Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri bitiyor mu, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin Covid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri bitiyor mu, ne zaman? CTE son açıklamalar...