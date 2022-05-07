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Son dakika: Türk askeri Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Son dakika: Türk askeri Suriye’nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etti

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe vurmaya devam ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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