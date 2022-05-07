07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da asayiş uygulaması! 700 şüpheli yakalandı

İstanbul'da asayiş uygulaması! 700 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2022
ABONE OL
İstanbul’da asayiş uygulaması! 700 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 700 şüpheli yakalandı. Aramalarda 46 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 15 kurusıkı tabanca ve 168 fişek, 1 kilo 363 gram uyuşturucu madde, 345 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 650 lira ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA