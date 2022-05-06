Türkiye’de deprem için bir ilk! Bölgedeki tüm faylar haritalandı! İlk milli araştırma seferi başladı

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Gemideki teknoloji sayesinde yaklaşık 2500 metreden örnek alabildiklerini kaydeden Uçarkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkemiz adına çok mutluluk verici bir şey. Kendi milli kaynaklarımızla, kendi gemimizle, kendi teknolojimizle üniversitelerimizle yola çıkıp, bu araştırmaları hem kendi sularımızda hem uluslararası sularda yapabiliyor olmak çok önemli. Bu araştırmanın sonuçları ortaya çıktıkça da uluslararası dergilerde yayımlandıkça, yurt dışındaki bilim camiası için de faydalı sonuçlar olacak."

Uçarkuş, araştırmanın sonuçlarının 14 Mayıs Cumartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından açıklanacağını da bildirdi.