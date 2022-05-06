Türkiye'de deprem için bir ilk! Bölgedeki tüm faylar haritalandı! İlk milli araştırma seferi başladı
TÜBİTAK MAM araştırma gemisiyle Kuşadası Körfezi'nde Türkiye'nin ilk milli araştırma seferi başlatıldı. Yapılan araştırmada Türkiye'nin bölgedeki tüm fay hatları haritalandı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "2 gün önce bitti. Kuşadası Körfezi içindeki bütün fayları haritalamış, görüntülemiş olduk ama bunlarla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Şu anki 2. ayakta da bu fayların üretmiş olabileceği depremlerin jeolojik izlerine bakıyoruz." denildi.
TÜBİTAK MAM araştırma gemisiyle Kuşadası Körfezi'nde yürütülen deprem araştırmaları devam ediyor.
"Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi", TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle "Deprem Platformu" çatısı altında yürütülüyor.
TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ ARAŞTIRMA SEFERİ
Proje kapsamında 2. ayak çalışmaları, 12 Mayıs Perşembe gününe kadar sürecek.
Projenin koordinatörü İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gülsen Uçarkuş, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi açıklarında TÜBİTAK MAM araştırma gemisinde gazetecilere bilgi verdi.
Uçarkuş, İzmir'de 2020'de meydana gelen depremin ardından Ege Denizi'nde hem ulusal hem uluslararası suları kapsayan Türkiye'nin ilk milli araştırma seferini başlattıklarını söyledi.
BÜTÜN FAYLAR HARİTALANDI
Araştırmaya diğer aktif fayların deprem üretme potansiyellerinin araştırılması amacıyla başladıklarını belirten Uçarkuş, şöyle konuştu:
"Bu bölgemizden deprem tehlikesine ışık tutmak amacıyla ciddi su altı teknolojileri kullanarak Kuşadası Körfezi tabanındaki fayları haritalıyoruz. Geçen sene 1300 killometre veri toplamıştık. Bu seneki çalışmamızın ilk ayağı 2 gün önce bitti. Kuşadası Körfezi içindeki bütün fayları haritalamış, görüntülemiş olduk ama bunlarla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Şu anki 2. ayakta da bu fayların üretmiş olabileceği depremlerin jeolojik izlerine bakıyoruz."
ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Gemideki teknoloji sayesinde yaklaşık 2500 metreden örnek alabildiklerini kaydeden Uçarkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ülkemiz adına çok mutluluk verici bir şey. Kendi milli kaynaklarımızla, kendi gemimizle, kendi teknolojimizle üniversitelerimizle yola çıkıp, bu araştırmaları hem kendi sularımızda hem uluslararası sularda yapabiliyor olmak çok önemli. Bu araştırmanın sonuçları ortaya çıktıkça da uluslararası dergilerde yayımlandıkça, yurt dışındaki bilim camiası için de faydalı sonuçlar olacak."
Uçarkuş, araştırmanın sonuçlarının 14 Mayıs Cumartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından açıklanacağını da bildirdi.
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