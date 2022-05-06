Türkiye Yaşam Partisi lideri Deniz Özçelik’in ABD rüyası hüsranla bitti! ABD vatandaşlığı vaadine 130 bin TL kaptırdı

Deniz Özçelik'e isminin Amerika'da bile duyulduğunu ve kendisini yakından takip ettiğini söyleyen sahte diplomat, Özçelik ve kayınbiraderine ABD vatandaşlığı alabileceğini, böylelikle hem Amerika hem Avrupa'ya rahatlıkla gidebileceklerini söyledi. Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T. de vatandaşlık almak için Ümit A.'ya 8 bin 800 dolar (130 bin lira) verdi. Ümit A. 30 bin dolar daha istedi. Teklifi kabul eden Özçelik parayı ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda verebileceğini söyledi ve konsolosluğa gidip Ümit A.'yı beklemeye başladı. Ümit A.'nın gelmemesi ve geri dönmemesi üzerine Özçelik, emniyete giderek şikâyetçi oldu.