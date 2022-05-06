Türkiye Yaşam Partisi lideri Deniz Özçelik'in ABD rüyası hüsranla bitti! ABD vatandaşlığı vaadine 130 bin TL kaptırdı
Son dakika haberine göre: Türkiye Yaşam Partisi lideri Deniz Özçelik ve kayınbiraderi, ABD vatandaşlığı almak için kendisini diplomat olarak tanıtan Ümit A. ile 8 bin 800 dolara anlaştı. Dolandırıldıklarını ABD konsolosluğunda anlayan ikilinin Amerikan rüyası suya düştü.
Türkiye Yaşam Partisi lideri Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T. kendisini 'Elujah Etham' ismiyle tanıtıp İsrail vatandaşı olduğunu ve BM'de diplomat olarak çalıştığını söyleyen Ümit A. tarafından ABD vatandaşlığı vaadiyle dolandırıldı.
Deniz Özçelik'e isminin Amerika'da bile duyulduğunu ve kendisini yakından takip ettiğini söyleyen sahte diplomat, Özçelik ve kayınbiraderine ABD vatandaşlığı alabileceğini, böylelikle hem Amerika hem Avrupa'ya rahatlıkla gidebileceklerini söyledi. Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T. de vatandaşlık almak için Ümit A.'ya 8 bin 800 dolar (130 bin lira) verdi. Ümit A. 30 bin dolar daha istedi. Teklifi kabul eden Özçelik parayı ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda verebileceğini söyledi ve konsolosluğa gidip Ümit A.'yı beklemeye başladı. Ümit A.'nın gelmemesi ve geri dönmemesi üzerine Özçelik, emniyete giderek şikâyetçi oldu.
TAM TABELA PARTİSİ!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis, Ümit A.'yı kayıtdışı kaldığı evde Emel G. isimli kadınla birlikte yakaladı. Evdeki aramada sahte diplomat kimliği, BM ibareli kaşe, farklı yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş belgeler, 'diplomatik kart' yazan ve karekod amblemi bulunan etiketler ile çok sayıda gayrimenkule ait tapu belgeleri ve uydu haritaları izin belgeleri buldu. 24 suç kaydı tespit edilen Ümit A. hâkimlik savunmasında, ODTÜ mezunu ve makine yüksek mühendisi olduğunu, Emel G.'nin dini nikâhlı eşi olduğunu söyledi. Ümit A. "Asıl dolandırıcı Deniz Özçelik'tir. Arabamdaki kaşe ve diplomatik kartlar da onlara aittir" diyerek suçlamaları reddetti.
Deniz Özçelik ise "Istampayla parmak ve avuç izlerimizi aldı. Diş filmimizi bile çektirdi. Konsolosluğa gelmeyince yalan söylediğini anladık" dedi. 24 Aralık 2020'de kurulan partinin Yargıtay'da aktif görünen üye sayısı sıfır. Kuruluş manifestosu, tüzüğü olmayan partinin Çankaya'da bir binayı il binası yapmak üzere tuttuğu ancak kirasını ödemediği iddia ediliyor.
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