Açık cezaevi izinleri son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Korona virüs nedeniyle verilen açık cezaevleri izni 31 Mayıs'ta sona erecek. Bugüne kadar 12 defa uzatılan iznin bir daha uzatılmayacağı ve 80 bin hükümlünün yeniden cezaevine döneceği belirtildi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?