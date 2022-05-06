06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Açık cezaevi izinleri son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022
ABONE OL
Açık cezaevi izinleri son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Korona virüs nedeniyle verilen açık cezaevleri izni 31 Mayıs’ta sona erecek. Bugüne kadar 12 defa uzatılan iznin bir daha uzatılmayacağı ve 80 bin hükümlünün yeniden cezaevine döneceği belirtildi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Korona virüs nedeniyle verilen açık cezaevleri izni 31 Mayıs'ta sona erecek. Bugüne kadar 12 defa uzatılan iznin bir daha uzatılmayacağı ve 80 bin hükümlünün yeniden cezaevine döneceği belirtildi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

CTE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık cezaevlerindeki korana virüs izni 31 Mayıs'ta sona erecek. Süre sona erdiğinde bir daha uzatılmayacağı ve 80 bin hükümlünün cezaevlerine döneceği belirtildi. Pandemi sebebiyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülere, 15 Nisan 2020'de izin verilmişti.

Bu izin ikişer aylık periyodlar halinde 12 defa uzatıldı. Bu sürede korona virüs izninden 200 bin mahkum yararlandı. 120 bin hükümlünün de bu sürede cezası tamamlandı.

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı korona virüs bilim kurulunun görüşünü de alarak, salgının etkisinin azalması ve vaka sayılarındaki düşüş sebebiyle açık cezaevlerindeki izni uzatmama kararı aldı.

Alınan bu karar doğrultusunda yaklaşık 80 bin kişi kalan cezalarını tamamlamak üzere cezaevlerine dönecek. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA