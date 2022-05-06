Green Card açıklanma tarihi heyecanla bekleniyor! 2022 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Green Card açıklanma tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. Green Card için başvuru yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Mayıs ayına girmemiz ile birlikte sonuçlar hakkında heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, 2022 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? İşte Green Card açıklanma tarihi...
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? ABD'de yaşamak için Green Card'a başvuran kişiler, başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Green Card ile 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2022 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? İşte Green Card açıklanma tarihi...
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her yıl ekim ayının ilk haftası başlayan Green Card çekilişi için başvurular tamamlandı. Çekilişin sona ermesinin ardından Green Card sonuçları için bekleyiş başladı. Mayıs ayına gelmemiz ile birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurusu alınan Green Card çekilişinin sonuçları 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
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- Green Card açıklanma tarihi heyecanla bekleniyor! 2022 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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