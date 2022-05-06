Green Card açıklanma tarihi heyecanla bekleniyor! 2022 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? ABD'de yaşamak için Green Card'a başvuran kişiler, başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Green Card ile 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2022 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? İşte Green Card açıklanma tarihi...

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl ekim ayının ilk haftası başlayan Green Card çekilişi için başvurular tamamlandı. Çekilişin sona ermesinin ardından Green Card sonuçları için bekleyiş başladı. Mayıs ayına gelmemiz ile birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurusu alınan Green Card çekilişinin sonuçları 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

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