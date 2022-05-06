06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Et fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması! Et ve Süt Kurumu duyurdu

Et fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması! Et ve Süt Kurumu duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
ABONE OL
Et fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması! Et ve Süt Kurumu duyurdu

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Et fiyatları üzerinden Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

Et ve Süt Kurumu tarafından et fiyatlarındaki fiyat yükselişine yönelik açıklama yapıldı.

İşte açıklamanın detayları:

FİYAT HAREKETLERİ TAKİP EDİLİYOR

Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

FİYAT YÜKSELİŞİ BEKLENTİSİ OLUŞTURMA AMACI

Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir.

GEREKLİ ARAÇLAR KULLANILACAK

Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA