Et fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması! Et ve Süt Kurumu duyurdu
Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Et fiyatları üzerinden Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.
Et ve Süt Kurumu tarafından et fiyatlarındaki fiyat yükselişine yönelik açıklama yapıldı.
İşte açıklamanın detayları:
FİYAT HAREKETLERİ TAKİP EDİLİYOR
Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.
FİYAT YÜKSELİŞİ BEKLENTİSİ OLUŞTURMA AMACI
Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir.
GEREKLİ ARAÇLAR KULLANILACAK
Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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