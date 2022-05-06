Et fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması! Et ve Süt Kurumu duyurdu

FİYAT YÜKSELİŞİ BEKLENTİSİ OLUŞTURMA AMACI

Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir.

GEREKLİ ARAÇLAR KULLANILACAK

Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.