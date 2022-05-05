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Son dakika: Silivri'de gübre operasyonu: 112 ton ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Son dakika: Silivri’de gübre operasyonu: 112 ton ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de 112 ton gübre ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüphelinin, tescil belgesi ve lisansı olmayan organik gübre stokladığı belirlendi. Şüphelinin, düşük ücretle aldığı gübreleri, pahalı bir markanın paketleri içinde sattığı da ortaya tespit edildi.

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