İngiliz gazeteden Kemal Kılıçdaroğlu’nu üzecek analiz: Aday olmak için can atıyor ama yetersiz

EN POPÜLER SİYASETÇİ ERDOĞAN

Analizde, "Aday olarak kim seçilirse seçilsin karşısına ülkenin en popüler siyasetçisi deneyimli bir siyasetçi çıkacak" denildi.

SİYASİ BAŞARISI OLMAYAN KILIÇDAROĞLU'NUN ALTERNATİFLERİ KİM OLACAK?

2014 yılında Erdoğan'ın 13 puanlık bir farkla kazandığı belirtilirken yapılan anketlerde Erdoğan karşısında iki potansiyel aday olduğu da belirtildi. Financial Times, bunların Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olduğunu aktardı. Yavaş'ın muhafazakar ve milliyetçi olduğunu fakat aynı zamanda deneyimli olduğuna da dikkat çekilirken İmamoğlu'nun da öne çıktığı belirtildi.