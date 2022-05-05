İngiliz gazeteden Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzecek analiz: Aday olmak için can atıyor ama yetersiz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayı olma hevesi İngiliz basını tarafından kaleme alındı. İngiliz gazete Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için çabalamasını "can atıyor" ifadesiyle yorumlarken peşinden CHP liderinin hiç hoşuna gitmeyeceği bir gerçeği de gözler önüne serdi. Times analizinde Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan karşısında "yetersiz" kalacağını da yazdı. İşte CHP yönetiminin görmek istemediği gerçekleri yazan İngiliz basınındaki çarpıcı analiz...
İngiliz basınının köklü gazetelerinden Financial Times, Türkiye'deki siyasi atmosferi derinlemesine inceleyen bir analiz yayınladı. 2023 seçimleri kapsamında 5 partiyi kendisini aday göstermesi için yoğun çaba harcayan Kemal Kılıçdaroğlu için dikkat çeken ifadeler kullanan İngiliz gazetenin analizi, gerçekleri görmek istemeyen CHP yönetiminin hoşuna gitmeyecek türden.
MUHALİFLER FIRSAT TEPİYOR
"Erdoğan'ı yenmek: Türkiye'de muhalefet bir şampiyon arıyor" başlığının kullanıldığı makalede, muhalefetin cumhurbaşkanlığı adayını açıklamakta gecikmesinin elindeki en iyi fırsatı yitirmesine sebep olabileceği belirtildi.
"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYA CAN ATIYOR"
Gazeteye konuşan muhalefetten bir yetkili, "Eğer bana geçen yıl sorsaydınız, bu seçimde zafer çantada, Erdoğan kaybedecek derdim fakat şimdi bu konudan daha az eminim" dedi.
"O KAZANMA İHTİMALİ EN DÜŞÜK OLANI"
Muhalefet kanadında en büyük endişenin Kılıçdaroğlu'nun kendisini Erdoğan karşısında aday göstermesi ve Erdoğan'ın onu "canlı canlı yemesi" olduğu aktarılırken 5 ittifak partisinden üst düzey bir yetkili, "Kılıçdaroğlu, aday olmaya can atıyor. En iyi cumhurbaşkanı olacağına kuşkum yok fakat o kazanma ihtimali en düşük olanı" dedi.
EN POPÜLER SİYASETÇİ ERDOĞAN
Analizde, "Aday olarak kim seçilirse seçilsin karşısına ülkenin en popüler siyasetçisi deneyimli bir siyasetçi çıkacak" denildi.
SİYASİ BAŞARISI OLMAYAN KILIÇDAROĞLU'NUN ALTERNATİFLERİ KİM OLACAK?
2014 yılında Erdoğan'ın 13 puanlık bir farkla kazandığı belirtilirken yapılan anketlerde Erdoğan karşısında iki potansiyel aday olduğu da belirtildi. Financial Times, bunların Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olduğunu aktardı. Yavaş'ın muhafazakar ve milliyetçi olduğunu fakat aynı zamanda deneyimli olduğuna da dikkat çekilirken İmamoğlu'nun da öne çıktığı belirtildi.
HDP DETAYI
Yavaş'ın milliyetçi geçmişinin HDP tabanından karşılık göremeyeceği belirtildi. Analizde, "Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler onun, anketlerde rakipleriyle arasını kapatmasını beklediğinden şüpheleniyor. Onun kendisine sadık olan ve seçimde aday olmasının riskli olduğu gerçeğini söylemekten çekinenlerle sarıldığını düşünüyorlar" ifadesi de yer aldı.
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