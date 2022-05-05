05 Mayıs 2022, Perşembe
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Son dakika: HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan İzmir'de yakalanıp tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Son dakika: HDP’li eski belediye başkanı İsmail Arslan İzmir’de yakalanıp tutuklandı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, 'terör örgütü üyesi olmak'tan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası nedeniyle İzmir'de gözaltına alındı. Arslan, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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