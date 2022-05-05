05 Mayıs 2022, Perşembe
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AK Parti'den sağlık çalışanları ile ilgili flaş hamle! Meclis'e geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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AK Parti’den sağlık çalışanları ile ilgili flaş hamle! Meclis’e geliyor

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde Meclis gündemine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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