SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ( 5 Mayıs 2022 vaka ve vefat sayıları)

Sağlık Bakanlığı 24 saatlik vaka ve vefat verilerini içeren Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte vaka sayısı 1.253 oldu. Vefat sayısı ise 11 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU