05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ( 5 Mayıs 2022 vaka ve vefat sayıları)

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ( 5 Mayıs 2022 vaka ve vefat sayıları)

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu 5 Mayıs 2022 vaka ve vefat sayıları

SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Son 24 saatte vaka sayısı 1.253 oldu. Vefat sayısı ise 11 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı 24 saatlik vaka ve vefat verilerini içeren Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte vaka sayısı 1.253 oldu. Vefat sayısı ise 11 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

DETAYLAR GELİYOR...

4 MAYIS

3 MAYIS

2 MAYIS

1 MAYIS

30 NİSAN

29 NİSAN

28 NİSAN

27 MAYIS

26 NİSAN

25 NİSAN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA