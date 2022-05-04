04 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması! İşte sosyal medyadaki görüntülerle ilgili gerçek

Van Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması! İşte sosyal medyadaki görüntülerle ilgili gerçek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2022
ABONE OL
Van Valiliği’nden düzensiz göçmen açıklaması! İşte sosyal medyadaki görüntülerle ilgili gerçek

Son dakika haberine göre: Van Valiliği, sosyal medyada yer alan İran sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmenle ilgili görüntülerin geçen yıl Twitter'da paylaşıldığını ve İran topraklarında çekilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA