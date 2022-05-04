Bankalar ve kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 4 Mayıs banka ve kargolar saat kaçta açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı sürecinde bazı kurumlar kapalı olacak. Banka ve kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Bankalar ve kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 4 Mayıs banka ve kargolar saat kaçta açılacak?