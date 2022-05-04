Bankalar ve kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 4 Mayıs banka ve kargolar saat kaçta açılacak?
Bankalar ve kargolar bugün açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı sürecinde kargo ve bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bankalar ve kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 4 Mayıs banka ve kargolar saat kaçta açılacak?
Bankalar ve kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 4 Mayıs banka ve kargolar saat kaçta açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı sürecinde bazı kurumlar kapalı olacak. Banka ve kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Bankalar ve kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 4 Mayıs banka ve kargolar saat kaçta açılacak?
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?
Bayramda bankalar kapalı olacak.
2-3-4 MAYIS 2022 BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 2 Mayıs bayramın ilk günü olmasıyla birçok kurum kapalı olacak. Ramazan Bayramı boyunca bankalar çalışmayacak.
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?
Birçok kargo, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde gelecek paketleri almayacak ve dağıtım yapmayacak. Dolayısıyla Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, PTT kargo ve diğer kargo şirketleri bayram sürecinde hizmet vermiyor. Bayram tatili sonrasında 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kargo alımları ve dağıtımları kaldığı yerden devam edecek.
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