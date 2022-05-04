04 Mayıs 2022, Çarşamba
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İstanbul’da 582 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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İstanbul’da 582 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre: İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalarda 582 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

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