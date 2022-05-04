Son dakika deprem mi oldu? 4 Mayıs Çarşamba deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 4 Mayıs son depremler listesi açıklandı. Bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün deprem mi oldu? 4 Mayıs Çarşamba deprem nerede oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (4 MAYIS 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.04 13:40:45 35.6313 23.4900 5.2 -.- 4.0 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.04 13:35:27 40.1625 31.7167 12.9 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.05.04 13:03:30 34.3470 32.6010 6.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel