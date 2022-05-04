Son dakika deprem mi oldu? 4 Mayıs Çarşamba deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor. 4 Mayıs tarihli deprem listesini merak eden vatandaşlar, nerede deprem olduğunu araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre son depremler listesine ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 4 Mayıs Çarşamba deprem nerede oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son dakika deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 4 Mayıs son depremler listesi açıklandı. Bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün deprem mi oldu? 4 Mayıs Çarşamba deprem nerede oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ (4 MAYIS 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.04 13:40:45 35.6313 23.4900 5.2 -.- 4.0 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.04 13:35:27 40.1625 31.7167 12.9 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.05.04 13:03:30 34.3470 32.6010 6.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.04 11:10:37 37.0835 28.3460 11.5 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.04 10:22:43 37.6273 26.9855 6.4 -.- 1.8 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.04 09:50:59 37.0073 30.4273 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.05.04 09:12:55 35.0835 33.7582 5.0 -.- 2.2 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2022.05.04 08:50:12 37.0585 28.4108 6.1 -.- 2.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.04 07:55:41 39.9290 42.2748 9.9 -.- 1.5 -.- YESILOZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.05.04 07:37:33 37.0820 28.3983 5.0 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.04 07:26:30 36.4810 29.0058 15.0 -.- 2.6 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.05.04 06:18:02 38.2217 23.9568 5.0 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.04 05:51:57 37.1690 28.6447 9.1 -.- 1.9 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2022.05.04 05:02:29 39.5250 28.3675 9.1 -.- 1.7 -.- KUMLU-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.04 04:50:11 37.0712 28.3837 7.0 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.04 04:36:04 37.0977 28.3972 15.7 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.04 03:45:43 37.6718 37.4887 5.0 -.- 1.8 -.- KOSUKLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2022.05.04 03:40:33 35.0217 26.4437 12.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.04 03:28:36 38.5060 39.3893 11.1 -.- 2.4 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2022.05.04 03:13:45 37.0553 28.2992 13.5 -.- 1.3 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.04 02:59:43 37.0217 28.2732 15.6 -.- 1.0 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.05.04 02:58:36 37.7058 26.9615 18.4 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.04 02:44:19 37.0755 28.4013 13.5 -.- 1.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.04 02:42:07 38.4957 33.9498 11.3 -.- 1.2 -.- BAGLIKAYA-(AKSARAY) İlksel
2022.05.04 02:35:46 37.3187 32.1082 5.3 -.- 1.3 -.- SARAYKOY-YALIHUYUK (KONYA) İlksel
2022.05.04 01:54:48 40.5875 34.6367 19.8 -.- 1.4 -.- DUTKOY-(CORUM) İlksel
2022.05.04 01:50:50 36.4342 27.0628 2.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.04 01:43:45 41.1222 43.9155 5.0 -.- 3.2 3.3 ERMENISTAN İlksel
2022.05.04 01:42:33 37.0383 30.3848 12.2 -.- 0.8 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.05.04 01:13:35 40.8290 31.5902 18.8 -.- 1.4 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2022.05.04 00:51:20 37.0693 28.4303 11.2 -.- 2.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.04 00:36:14 39.0033 27.8838 4.9 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
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- Son dakika deprem mi oldu? 4 Mayıs Çarşamba deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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