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İstanbul Valiliği açıkladı! Kaç yabancı ikamet ediyor?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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İstanbul Valiliği açıkladı! Kaç yabancı ikamet ediyor?

Son dakika haberi...İstanbul Valiliği'nden İstanbul'da ikamet eden yabancılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Bugün itibarıyla ilimizde 1.305.307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir." denildi.

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