Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürüyor. Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" denildi.