Otoyol ve köprü ücretsiz geçiş son gün ne zaman? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından Ramazan Bayramı idrak ediliyor. Ramazan Bayramı'na bugün veda edilecek. 3,5 gün resmi tatil uygulanan Ramazan Bayramı'nda tatil dönüşü için hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de otoyol ve köprülerden ücretsiz geçiş oldu. Peki, otoyol ve köprü ücretsiz geçiş bitti mi? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ GEÇİŞ SON GÜN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprülerden ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.

İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler: