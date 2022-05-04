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Otoyol ve köprü ücretsiz geçiş bitti mi? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Otoyol ve köprü ücretsiz geçiş bitti mi? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman?

Ücretsiz otoyol ve köprü uygulaması bitti mi? Ramazan Bayramı tatilinde otoyol ve köprüler ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bayram tatiline çıkan vatandaşlar, ücretsiz geçiş uygulamasının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile tüm detaylar belli oldu. Peki, otoyol ve köprü ücretsiz geçiş bitti mi? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman?İşte cevaplar...

Otoyol ve köprü ücretsiz geçiş son gün ne zaman? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından Ramazan Bayramı idrak ediliyor. Ramazan Bayramı'na bugün veda edilecek. 3,5 gün resmi tatil uygulanan Ramazan Bayramı'nda tatil dönüşü için hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de otoyol ve köprülerden ücretsiz geçiş oldu. Peki, otoyol ve köprü ücretsiz geçiş bitti mi? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ GEÇİŞ SON GÜN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprülerden ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.

İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu

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