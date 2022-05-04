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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Trafik kazaları bu bayram yüzde 58 azaldı

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Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Trafik kazaları bu bayram yüzde 58 azaldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı." dedi. Öte yandan Bakan Soylu, "Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.

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