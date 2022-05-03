Bugün eczaneler açık mı? 4 Mayıs'ta hangi eczaneler açık? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eczanelerin bugün açık olup olmadığı, ilaçlarını temin etmek isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Bayram süresi boyunca kapalı olan eczaneler yerine, nöbetçi eczaneler görev alıyor. Peki, Bugün eczaneler açık mı? 4 Mayıs'ta hangi eczaneler açık? İşte açık olan nöbetçi eczaneler