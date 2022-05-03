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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu’nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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