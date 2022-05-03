Green Card sonuçları açıklandı mı? Mayıs 2022 ABD Green Card ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER

Green Card sonuçları açıklandı mı? ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasındaki çeşitliliği artırmak için her yıl düzenli olarak yapılan Yeşil Kart (Green Card) çekilişine katılan vatandaşlar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Mayıs ayında açıklanacağı duyurulan Green Card sonuçları ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı? Mayıs 2022 ABD Green Card ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl ekim ayının ilk haftası başlayan Green Card çekilişi için başvurular tamamlandı. Çekilişin sona ermesinin ardından Green Card sonuçları için bekleyiş başladı. Mayıs ayına gelmemiz ile birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurusu alınan Green Card çekilişinin sonuçları 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

GREEN CARD SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK (TIKLA-ÖĞREN)