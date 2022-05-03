Green Card sonuçları açıklandı mı? Mayıs 2022 ABD Green Card ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER
Green Card sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında ye alıyor. ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 6 Ekim - 9 Kasım 2021 tarihleri arasında alındı. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı? Mayıs 2022 ABD Green Card ne zaman açıklanacak? İşte Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Green Card sonuçları açıklandı mı? ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasındaki çeşitliliği artırmak için her yıl düzenli olarak yapılan Yeşil Kart (Green Card) çekilişine katılan vatandaşlar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Mayıs ayında açıklanacağı duyurulan Green Card sonuçları ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı? Mayıs 2022 ABD Green Card ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her yıl ekim ayının ilk haftası başlayan Green Card çekilişi için başvurular tamamlandı. Çekilişin sona ermesinin ardından Green Card sonuçları için bekleyiş başladı. Mayıs ayına gelmemiz ile birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurusu alınan Green Card çekilişinin sonuçları 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card sonuçları açıklandı mı? Mayıs 2022 ABD Green Card ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?
- Hıdırellez ne zaman? 2022 hıdırellez hangi gün kutlanacak? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez ritüeli ve geleneği
- Bugün marketler açık mı? 3 Mayıs Salı A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? Market çalışma saatleri
- Otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman?
- Şevval orucu ne zaman tutulur? 2022 Şevval ayı 6 gün orucu başladı mı, nasıl tutulur? İşte faziletleri...
- Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG kargo saat kaçta açılacak?
- Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı...
- Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Uzman isim son noktayı koydu! Altın alacaklar dikkat!
- TOKİ 39 ilde konut satışları başladı mı? TOKİ 39 ilde konut satışları ne zaman başlayacak? Başvurular...
- Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları...
- 25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...