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Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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