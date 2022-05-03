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Son dakika: Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme! Normalleşme adımları devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Son dakika: Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme! Normalleşme adımları devam ediyor

Son dakika haberleri... Türkiye-Ermenistan arasında gerçekleşen 3. görüşme Viyana'da gerçekleştirildi. Sınırların açılması, ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gibi konular değerlendirildi.

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