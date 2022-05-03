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Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan yabacı uyruklu şahıs jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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