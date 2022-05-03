Ramazan Bayramı resmi tatil ne zaman bitiyor? Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan ayına veda edilmesinin ardından Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'nda memleketine giden ya da tatil bölgelerine giden vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı resmi tatil ne zaman bitiyor? 2022 bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 yılında Ramazan Bayramı tatil süresi uzatılmadı. Buna göre arefe günü ile birlikte toplam 3,5 gün resmi tatil uygulanacak. 02 Mayıs'ta başlayan Ramazan Bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Okulların açılışı ve normal mesai 5 Mayıs Perşembe günü olacak.