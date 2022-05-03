Ramazan Bayramı resmi tatil ne zaman bitiyor? 2022 bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?
Resmi tatil ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı, Müslümanlar tarafından dünyanın birçok ülkesinde kutlanıyor. Bayram tatiline çıkan vatandaşlar, tatilin ne zaman biteceğini ve kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı resmi tatil süreci ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ramazan Bayramı resmi tatil ne zaman bitiyor? 2022 bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
Ramazan Bayramı resmi tatil ne zaman bitiyor? Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan ayına veda edilmesinin ardından Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'nda memleketine giden ya da tatil bölgelerine giden vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı resmi tatil ne zaman bitiyor? 2022 bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 yılında Ramazan Bayramı tatil süresi uzatılmadı. Buna göre arefe günü ile birlikte toplam 3,5 gün resmi tatil uygulanacak. 02 Mayıs'ta başlayan Ramazan Bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Okulların açılışı ve normal mesai 5 Mayıs Perşembe günü olacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.
Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.
Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.
BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?
Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].
Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].
Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak, "Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur [İ.Malik].
Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir [Buhari].
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