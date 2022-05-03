EGM'den "SESSİZ İSTİLA” filmi ile ilgili manipülasyon ve provokasyon yapanlara operasyon

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde 'Sessiz İstila' başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür. Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da, ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 'Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu' hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır."





EGM, PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPILAN HESAPLARLA İLGİLİ İNCELEME

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapılarak, kendilerini Afganistan ve Pakistanlı gibi gösterenlerle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntülerle kendilerini Afganistanlı, Pakistanlı gibi gösteren hesapların bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu yöntemle ülkede iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımların yapıldığı kaydedildi.

Gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.