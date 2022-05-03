Bugün marketler açık mı? 3 Mayıs Salı A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? Market çalışma saatleri

Bugün marketler açık mı? A101, BİM, Migros ve ŞOK marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar, bayramın 2. günü marketlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı süresince marketlerin çalışma saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bugün marketler açık mı? 3 Mayıs Salı A101, ŞOK, BİM ve Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte market çalışma saatleri...

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı marketler bayramın ilk günü hizmet vermedi. Bugün ise marketlerin normal mesaisine başlayacağı tahmin ediliyor. İşte A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri: