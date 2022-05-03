03 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bugün marketler açık mı? 3 Mayıs Salı A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? Market çalışma saatleri

Bugün marketler açık mı? 3 Mayıs Salı A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? Market çalışma saatleri

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022
ABONE OL
Bugün marketler açık mı? 3 Mayıs Salı A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? Market çalışma saatleri

Bayramın 2. günü marketler açık mı? Ramazan Bayramı dolayısıyla marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Zincir marketlerin bayramda çalışma durumu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün marketler açık mı? 3 Mayıs Salı A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte market çalışma saatleri...

Bugün marketler açık mı? A101, BİM, Migros ve ŞOK marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar, bayramın 2. günü marketlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı süresince marketlerin çalışma saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bugün marketler açık mı? 3 Mayıs Salı A101, ŞOK, BİM ve Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte market çalışma saatleri...

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı marketler bayramın ilk günü hizmet vermedi. Bugün ise marketlerin normal mesaisine başlayacağı tahmin ediliyor. İşte A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri:

BİM market bayram çalışma saatleri:

BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. Ancak 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

ŞOK market bayram çalışma saatleri:

ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

A101 bayram çalışma saatleri:

A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Migros bayram çalışma saatleri:

Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi beklenmekte. Ancak marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmekte.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA