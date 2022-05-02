Bayramda Avrasya Tüneli ücretli mi, ücretsiz mi? Ücretsiz otoyol ve köprü uygulamasının başlamasının ardından yurt genelinde hangi otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğu araştırılmaya başlandı. Bayramda yola çıkacak olan vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, bayramda Avrasya Tüneli ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Avrasya Tüneli bedava mı? İşte merak edilenler...

BAYRAMDA AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLİ Mİ?

'Yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprüler, 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Avrasya Tüneli, 'Yap-işlet-devret' modeliyle yapıldığı için geçişler ücretlidir.

İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler: